İŞKUR tarafından en az ilkokul mezunu memur ve personel alımı için detaylı açıklamalar geliyor. Bu anlamda İŞKUR tarafından onlarca ilan yayınlandı. Her gün yeni ilanlar açıklayan İŞKUR iş arayan vatandaşların çarelerine derman olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından farklı kurumlara personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız ve 60 KPSS şartı ile kamuya yapılan personel alımında başvuru ayrıntıları yazımızın devamında. İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu bu sayfa üzerinden yapması gerekmektedir.

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