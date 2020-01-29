Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 30.01.2020 09:15
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:15

Binlerce kişi bekliyordu! iş başvurusu nasıl yapılır? PTT 81 ile personel alımı başvuru şartları nedir?

2020 yılı personel alımı için geri sayım devam ediyor. Personel alımı için yeni bir bilgi geldi ve kapsamlı bir ilan geleceği, kapsamlı ilan ile 81 şehre personel alınacağına yer verildi. 2019 yılında PTT, son çeyrekte personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak yüksek mahkemenin personel alımı hakkında verdiği iptal kararı sonrası yeniden yönetmelik hazırlandı. Mahkemeye yapılan itirazda , PTT 'ye personel alımının ile yapılması gerektiğine yer verildi. Mahkeme başvuruyu kabul etti ve PTT 'nin personel alımını KPSS ile yapmasını istedi. Bu karar sonrası PTT harekete geçti ve yeni yönetmelik hazırladı. Peki ? İşte detaylar

PTT, kapsamlı bir ilan ile 81 şehre personel alımı yapacak

On binler büyük bir heyecanla PTT personel alımlarını bekliyor. Bu anlamda PTT personel alımı başvuru şartları ise en fazla araştırılan konular arasına girmiş durumda. Kamubülteni internet sitesinin haberine göre ise PTT 2020 personel alımı için yeni bir bilgi alındı. 2019 yılını boş geçen PTT , 2020 yılında hem 2019 , hem 2020 yıllarının personel ihtiyacını karşılamak için ilan yayımlayacağını duyurdu. PTT'den edinilen bilgilere göre 2020 personel alımı için ilanın, Nisan-Mayıs aylarında gelmesinin planlandığı bildirildi. Yayımlanacak ilan ile hem 2019 hem 2020 yılı eksikleri tamamlanacak. Peki PTT iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBinlerce kişi bekliyordu! PTT iş başvurusu nasıl yapılır? PTT 81 ile personel alımı başvuru şartları nedir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri