On binler büyük bir heyecanla PTT personel alımlarını bekliyor. Bu anlamda PTT personel alımı başvuru şartları ise en fazla araştırılan konular arasına girmiş durumda. Kamubülteni internet sitesinin haberine göre ise PTT 2020 personel alımı için yeni bir bilgi alındı. 2019 yılını boş geçen PTT , 2020 yılında hem 2019 , hem 2020 yıllarının personel ihtiyacını karşılamak için ilan yayımlayacağını duyurdu. PTT'den edinilen bilgilere göre 2020 personel alımı için ilanın, Nisan-Mayıs aylarında gelmesinin planlandığı bildirildi. Yayımlanacak ilan ile hem 2019 hem 2020 yılı eksikleri tamamlanacak. Peki PTT iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

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