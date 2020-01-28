2020'de PTT personel alımı yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman yapılacak? Gibi sorular arama motorlarında oldukça popüler durumda.

PTT alımlarını bekleyenler, yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Adayların yoğun bir ilgi ile karşıladığı PTT alımlarının ardından 2019 yılında beklendiği gibi KPSS'siz başvuru şartlarında bir alım gerçekleşmedi. Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyuruluyor. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı.

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