BİM, A101, ŞOK marketleri İŞKUR üzerinden yüzlerce personel alımı yapacak. Türkiye'nin en büyük marketleri istihdama katkı da sağlıyor.

BİM mağazalarına personel alımları için 28 farklı ilan İŞKUR üzerinden açıklandı. Bu alımlarda beden işçisi, insan kaynakları uzmanı, ön muhasebeci, satış danışmanı kasiyer, reyon görevlisi, perakende satış görevlisi, forklift operatörü kadrolarında alımlar gerçekleştirilecek. En çok alım kasiyer kadrosunda olacak. Toplamda 364 personel alımında kasiyer kadrosundaki alımlarda 300 açık iş ilanı bulunuyor. 18 ile 45 yaş aralığında olmak gerekli olacak. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de

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