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  • 31.12.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:55

ve 2020'de nedir? yapacak!

2020'de iş kapıları açılıyor. KPSS puanıyla ve KPSS şartsız yapılacak ları için detaylar belli olmaya başladı. Bu bağlamda, 16 bin sözleşmeli sağlık personeli, 20 bin öğretmen, 55 bin PTT personeli, 7 bin polis, 8 bin bekçi ve temizlik personeli alımları yapılacak. Öte yandan sözleşmeli personel sorunu da çözülecek. Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

Kamuya binlerce memur alımı yapacak!

2020 yılı için artık sayılı saatler kaldı. Bu bağlamda binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. 2020 yılında sağlık personeli, öğretmen, emniyet görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. İşte 2020'de DPB ve İŞKUR ile KPSS şartsız personel alım şartları takvim.com.tr'de

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