2020 yılı için artık sayılı saatler kaldı. Bu bağlamda binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. 2020 yılında sağlık personeli, öğretmen, emniyet görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. İşte 2020'de DPB ve İŞKUR ile KPSS şartsız personel alım şartları takvim.com.tr'de

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