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  • 31.12.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:42

İŞKUR belediye ve kamu kurumlarına KPSS'siz yüzlerce personel alımı yapacak! İşte

KPSS'siz İŞKUR belediye ve kamu kurumlarına yüzlerce personel alımı yapacak. Detayları takvim.com.tr'de verdik. Ataşehir Belediyesi bünyesine , en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında detaylar haberimizde. Başvurular 30 Aralık 2019 tarihine kadar alınıyor. Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre başvuru şartlarını, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

KPSS’siz ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapacak!

İŞKUR aracılığı ile personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda belediye ve kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. KPSS şartsız olarak en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve ilan içeriğinde kadrolara göre belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu arada İstanbul Ataşehir Belediyesi tarafından İŞKUR 'da bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 38 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte İŞKUR kurum dışı iş ilanları detayları takvim.com.tr'de verdik.

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