İŞKUR aracılığı ile personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda belediye ve kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. KPSS şartsız olarak en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve ilan içeriğinde kadrolara göre belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu arada İstanbul Ataşehir Belediyesi tarafından İŞKUR 'da bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 38 personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte İŞKUR kurum dışı iş ilanları detayları takvim.com.tr'de verdik.

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