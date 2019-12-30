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  • 31.12.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:39

tarihleri ve kadrolar açıklaması - 2020 başvuru şartları nedir?

2020 başvuru şartları ve tarihleri ve kadroları açıklaması yapıldı. PTT personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağını belirtti. Yapılan bu açıklama PTT'ye girmek isteyen vatandaşların ilanlara yoğun ilgi göstereceği anlamına geliyor. PTT yapılacak alımlara gözünü çevirirken alımlar ile ilgili şartlar da belirlenmeye başladı. Resmi Gazete dahilinde PTT personel alımı ile ilgili tüm detaylar netlik kazanmış durumda. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir.

PTT 2020 yılı 55 bin personel alım başvuru şartları nedir?

PTT 55 bin personel alımları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda araştırmalar devam ediyor. Son gelen haber ise
PTT Genel müdürlüğü postacıdan bankacıya 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Zırhlı aracın güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı aranacak. Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli yayınına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. İşte PTT personel alımı başvuru tarihleri ve kadroları... Detaylar takvim.com.tr'de

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