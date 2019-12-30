PTT 55 bin personel alımları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda araştırmalar devam ediyor. Son gelen haber ise

PTT Genel müdürlüğü postacıdan bankacıya 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Zırhlı aracın güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı aranacak. Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli yayınına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. İşte PTT personel alımı başvuru tarihleri ve kadroları... Detaylar takvim.com.tr'de

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