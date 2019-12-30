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  • 31.12.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:41

talimat verdi! 2020 yılında... e kadro müjdesi

e kadro gelişmesi yaşandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğu zaman ya da yıllık planlar içinde geçici olarak işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumların teklifi ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınıp sözleşme yapılmak kaydıyla geçici olarak çalıştırılan kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denmektedir. Devlet Personel Başkanlığı hemen her kurum için sözleşmeli personel alımı yapmaktadır.

Sözleşmeli personele son dakika kadro müjdesi

Sözleşmeli personele son dakika kadro umudu doğdu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Makyöz, kuaför, senarist, animasyon yazan 10 bin SSP'li de 2020'de sosyal haklarına kavuşuyor. Kamu kurumlarında görev alan sözleşmeli personel hakkında yapılan aramalar, vatandaşların sözleşmeli personel hakkında çok da fazla bilgiye sahip olmadığını gösteriyor. Peki, Sözleşmeli personel nedir? Nasıl sözleşmeli personel olunur? Sözleşmeli personel olma şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız detaylı haber…

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