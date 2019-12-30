Sözleşmeli personele son dakika kadro umudu doğdu! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. Makyöz, kuaför, senarist, animasyon yazan 10 bin SSP'li de 2020'de sosyal haklarına kavuşuyor. Kamu kurumlarında görev alan sözleşmeli personel hakkında yapılan aramalar, vatandaşların sözleşmeli personel hakkında çok da fazla bilgiye sahip olmadığını gösteriyor. Peki, Sözleşmeli personel nedir? Nasıl sözleşmeli personel olunur? Sözleşmeli personel olma şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız detaylı haber…

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