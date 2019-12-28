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  • 28.12.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 17:02

üzerinden ye personel alınacak! İşte

aracılığıyla KPSS'siz onlarca ye personel alımı yapılacak. https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ sayfası üzerinden başvurular rahatlıkla yapılabiliyor. Ayrıca liste olarak belediye personel ilanlarını haberimizde verdik. İŞKUR üzerinden onlarca belediyeye personel alımı yapılacak. Bu bağlamda vatandaşlar İŞKUR resmi internet sitesine akın etti. Onlarca belediyeye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de açıklıyoruz. Peki İŞKUR aracılığı ile belediyeye nedir? İşte ...

KPSS şartsız İŞKUR üzerinden belediyeye personel alınacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda onlarca belediye İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca belediye ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde... İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Belediye; bulunduğu bölgenin temizlik, aydınlatma, esnaf denetimi gibi esaslarını kontrol etmek ile hükümlü bir yapıdır ve tüzel kişiliğe sahiptir.

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