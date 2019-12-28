İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda onlarca belediye İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca belediye ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde... İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Belediye; bulunduğu bölgenin temizlik, aydınlatma, esnaf denetimi gibi esaslarını kontrol etmek ile hükümlü bir yapıdır ve tüzel kişiliğe sahiptir.

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