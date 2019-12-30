Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. 2020 yılında sağlık personeli, öğretmen, emniyet görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı yapılacak. Merakla beklenen PTT 55 bin personel alımı 2023'e kadar yapılacak. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. İşte detaylar...

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