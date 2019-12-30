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  • 30.12.2019 08:46
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 08:46

2020'de kamuya binlerce memur alımı yapılacak! 12 kamu kurumu ile KPSS şartsız personel alacak

2020'de iş kapıları açılıyor. KPSS puanıyla ve KPSS şartsız yapılacak personel alımları için detaylar belli olmaya başladı. Bu bağlamda, 16 bin sözleşmeli sağlık personeli, 20 bin öğretmen, 55 bin PTT personeli, 7 bin polis, 8 bin bekçi ve temizlik personeli alımları yapılacak. Öte yandan sözleşmeli personel sorunuda çözülecek.

2020'de kamuya binlerce personel alınacak

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. 2020 yılında sağlık personeli, öğretmen, emniyet görevlisi gibi birçok kadroya personel alımı yapılacak. Merakla beklenen PTT 55 bin personel alımı 2023'e kadar yapılacak. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan 10 bine yakın süreli sözleşmeli personelin (SSP) de sorunu çözülüyor. İşte detaylar...

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