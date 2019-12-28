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  • 28.12.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 16:02

yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlara göre çeşitli alanlarda personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlara göre Devlet Personel Başkanlığı'nda yer alan duyuruya göre 10 sosyolog, 60 psikolog, 9 aşçı ve 5 hizmetli alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru yapmak isteyenler şimdilerde başvuru şartları hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 84 personel alımı ilanı yayınlandı. İlan hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı hakkındaki detayları araştırıyor. İlanda yer alan başvuru şartları ve başvuruya dair diğer detaylar merak konusu oldu. Peki, EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

EGM'nin 4 kadroya yaptığı personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

- Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak

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