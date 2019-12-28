2020 MSB uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak? Vatandaşlar yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte uzman erbaş, astsubay ve subay alımı hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden paylaşılan ilanlarla her yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere on binlerce sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılıyor. Bu kapsamda 2020 MSB uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

UZMAN ÇAVUŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı tarihleri hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından personel alımlarına dair detaylar paylaşılınca haberimizin içerisinde yer alacak.