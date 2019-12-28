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  • 28.12.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 17:01

2020 MSB uzman onbaşı ve ne zaman yapılacak? Genel başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan güncel personel alım ilanları hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda yeni yılda MSB tarafından yapılacak olan personel alımı duyuruları heyecanla bekleniyor. 2020 yılına az bir zaman kala bu kapsamda 2020 KKK uzman onbaşı ve ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 2020 KKK uzman onbaşı ve uzman çavuş genel başvuru şartları...

2020 MSB uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

2020 MSB uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak? Vatandaşlar yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte uzman erbaş, astsubay ve subay alımı hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden paylaşılan ilanlarla her yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere on binlerce sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılıyor. Bu kapsamda 2020 MSB uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

UZMAN ÇAVUŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı tarihleri hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından personel alımlarına dair detaylar paylaşılınca haberimizin içerisinde yer alacak.

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