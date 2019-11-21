Belediyelere mezuniyet şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da yayımlanan personel alımı ilanlarında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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