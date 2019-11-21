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  • 21.11.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 18:05

Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Belediyeler 'siz kamu personel alım ilanı yayımladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi aracılığı ile belediyelere personel alım ilanları yayımladı. Personel alımı ilanları şartsız olacak. Yayımlanan ilanlarda belediyelere personel memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediyelere yapılan personel alımında adaylar belediyeler, belediyelere bağlı kamu şirket ve kuruluşlarında istihdam edilecek. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Bu yöntemleri haberimizde detaylı olarak verdik.

Belediyeler KPSS'siz kamu personel alım ilanı yayımladı

Belediyelere mezuniyet şartı olmadan, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR 'da yayımlanan personel alımı ilanlarında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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