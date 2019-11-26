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  • 26.11.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 10:29

üzerinden makam, taksi ve kamyon yapılacak!

vasıtasıyla 11 farklı branş için 415 şoför alım ilanı yayımlandı. Minimum ilköğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği şoför alım ilanlarını tüm yönleri ile ele alıyoruz. Şoför alımı için İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre 11 kadroda alım yapılacak. İşte o 11 kadro ve o kadrolar için piyasaya çıkan ilan sayıları ve detayları haberimizde yer verdik. Öncelikle bazı kadrolar için firmalar belirli bir eğitim şartı talep ediyor. Adayların bu şarta ne olursa olsun haiz olması gerekiyor. Ek olarak talep edilen kadro için gerekli sürücü belgesine sahip olmak öteki önemli şart. İşte ...

İŞKUR makam, taksi ve kamyon şoförü alımı yapacak

İŞKUR- Türkiye İş Kurumu tarafından 415 ilanda 13 farklı kadroda makam, taksi yolcu, kamyon şoförü alımı yapılacak. Bu alımlarda ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için personel alımları yapılacağı ilan edildi. Tüm Türkiye geneli yayımlanan personel alım ilanlarında yer alan bu açık kadro detaylarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi "iskur.gov.tr" adresinden yani internet üzerinden yapabilirsiniz.

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İŞKUR ŞOFÖR ALIM İLANLARI

İŞKUR tarafından yayımlanan şoför alım ilanlarına başvuruda bulunmak için temel hususlarda bazı koşullara haiz olmak gerekiyor. Bu başvuru koşulları alım yapacak firmadan firmaya farklılık gösterir. Ancak genel itibariyle adayların sağlamaları gereken koşullar bellidir.

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