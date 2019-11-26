İŞKUR- Türkiye İş Kurumu tarafından 415 ilanda 13 farklı kadroda makam, taksi yolcu, kamyon şoförü alımı yapılacak. Bu alımlarda ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar için personel alımları yapılacağı ilan edildi. Tüm Türkiye geneli yayımlanan personel alım ilanlarında yer alan bu açık kadro detaylarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi "iskur.gov.tr" adresinden yani internet üzerinden yapabilirsiniz.

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İŞKUR ŞOFÖR ALIM İLANLARI

İŞKUR tarafından yayımlanan şoför alım ilanlarına başvuruda bulunmak için temel hususlarda bazı koşullara haiz olmak gerekiyor. Bu başvuru koşulları alım yapacak firmadan firmaya farklılık gösterir. Ancak genel itibariyle adayların sağlamaları gereken koşullar bellidir.

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