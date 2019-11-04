Bekçi alım - İŞKUR üzerinden en az lise mezunu bekçi alımı ilanları açıklandı. Haberimizde ilan numaraları ile birlikte detayları veriyoruz. Günümüzde bekçilik yarı polis olarak nitelendirilmektedir. Devletin halkı koruma konusunda görevli olan bu memurlar 772 numaralı Mahalle ve Çarşı Bekçileri yasasına göre olaylı bir yerde polisler gelene kadar olaya müdahale etme, protesto olduğu zaman polisler gelene kadar halkı yatıştırma gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. İşte İŞKUR bekçi alım başvuru şartları ve kadrolar

KAMUYA BEKÇİ ALIMI:

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilana göre Karaman İl Özel İdaresi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1 kişilik kadro ile bekçi alımı yapacağını ilan etti. Bu yönde adaylardan, T.C. vatandaşı olmak, 18 yalını doldurmuş olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az lise mezunu olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Kamu haklarını kullanmaya engeli olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek ve son başvuru tarihi itibari ile özel güvenlik kimlik kartına sahip olunması gerekmektedir.

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