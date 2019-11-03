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  • 03.11.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 17:52

2500-2750 TL maaşla ve 'e personel alımı yapılacak

üzerinden kurumların personel alımları devam ediyor. 'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan ve 2500-2750 maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye perakende mağazacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen A101 marketler ile BİM marketler en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara , farklı şehirlere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar, alım yapılan kadrolar ve başvuruya dair detaylar haberimizde. BİM ve A101 personel alım detayları ve kadrolar sayfamızda

2500-2750 TL maaşla BİM ve A101'e personel alımı yapılacak

BİM ve A101 marketler en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru şartları ve başvuru şekli haberimizde. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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