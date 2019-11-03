Kamu kurumlarına memur, personel ve işçi alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR kamu kurum ilanlarından iki tanesine başvurular sürüyor. Buna göre Mamak Belediyesi Başkanlığı 1 kişilik memur alımı yapılacak. MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğüne 1 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

MAMAK BELEDİYESİ LİSANS MEZUNU ALIMI;

Mamak Belediye Başkanlığı personel talep ilanında İŞKUR il müdürlüğü ile İŞKUR e-şube üzerinden T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak müracaat yapılabilecek. 00005234903 numaralı ilanda adayların Lisans mezunu olması gerekli olacak. Şehir ve Bölge Planlama Lisans mezunu olmak gereklidir. İş tecrübesi aranmayacak. Adayların KPSS'den en az 60 ve puan almış olmaları gerekli olacak. Son başvuru tarihi olan 4 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

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