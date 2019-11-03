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  • 03.11.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 17:24

iş ilanları ve başvuru şartları! İŞKUR ile lise, önlisans ve lisans mezunu memur alınacak!

kamu kurumu memur alım ilanları açıklandı. ile Silah Fabrikası Müdürlüğüne lise, önlisans ve lisans mezunu memur alım ilanları haberimizde. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. İŞKUR kamu kurumu memur alım ilanlarına başvuru yapmak için İŞKUR e-şube ve İŞKUR il yada ilçelerde bulunan hizmet noktalarından başvuru yapılabilecek. İşte ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden lise, önlisans ve lisans mezunu memur alınacak!

Kamu kurumlarına memur, personel ve işçi alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR kamu kurum ilanlarından iki tanesine başvurular sürüyor. Buna göre Mamak Belediyesi Başkanlığı 1 kişilik memur alımı yapılacak. MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğüne 1 kişilik personel alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

MAMAK BELEDİYESİ LİSANS MEZUNU ALIMI;

Mamak Belediye Başkanlığı personel talep ilanında İŞKUR il müdürlüğü ile İŞKUR e-şube üzerinden T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak müracaat yapılabilecek. 00005234903 numaralı ilanda adayların Lisans mezunu olması gerekli olacak. Şehir ve Bölge Planlama Lisans mezunu olmak gereklidir. İş tecrübesi aranmayacak. Adayların KPSS'den en az 60 ve puan almış olmaları gerekli olacak. Son başvuru tarihi olan 4 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

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