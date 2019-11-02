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  • 02.11.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 17:30

kasiyer, garson, temizlik ve güvenlik görevlisi ilanları duyuruldu! İlana başvuru nasıl yapılır?

Özel ve kamu kuruluşları her dönem Türkiye İş Kurumu üzerinden personel ve işçi alımı ilanlarını duyuruyor. Son olarak 'dan yayımlanan ilanlarla 51 bin işçi alımı yapılacağı belirtilirken iş arayan vatandaşlar hangi kadrolara alım yapılacağı merak ediyor. İlanlarla birlikte kasiyer, garson, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi çeşitli alanlarda alım yapılacağı belirtildi. Peki, İŞKUR iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? İşte alım yapılacak kadrolar...

Kısa bir süre önce İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarla birlikte kasiyer, garson, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi pek çok alanda alımlar yapılacağı duyuruldu. İş arayışı olan binlerce vatandaş kamu ve özel kuruluşların İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanları inceliyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında İŞKUR ilanlarına başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte alım yapılacak kadroya dair bilgiler...

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 9898

Makineci (Dikiş) 1947

Satış Danışmanı / Uzmanı 1636

Temizlik Görevlisi 1592

Garson (Servis Elemanı) 1428

Kasiyer 1086

Konfeksiyon İşçisi 795

Ön Muhasebeci 736

Reyon Görevlisi 671

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