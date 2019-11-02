Kısa bir süre önce İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarla birlikte kasiyer, garson, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi pek çok alanda alımlar yapılacağı duyuruldu. İş arayışı olan binlerce vatandaş kamu ve özel kuruluşların İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanları inceliyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında İŞKUR ilanlarına başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte alım yapılacak kadroya dair bilgiler...

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 9898



Makineci (Dikiş) 1947



Satış Danışmanı / Uzmanı 1636



Temizlik Görevlisi 1592



Garson (Servis Elemanı) 1428



Kasiyer 1086



Konfeksiyon İşçisi 795



Ön Muhasebeci 736



Reyon Görevlisi 671

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