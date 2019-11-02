Kısa bir süre önce İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarla birlikte kasiyer, garson, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi pek çok alanda alımlar yapılacağı duyuruldu. İş arayışı olan binlerce vatandaş kamu ve özel kuruluşların İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanları inceliyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında İŞKUR ilanlarına başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte alım yapılacak kadroya dair bilgiler...
HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?
Beden İşçisi (Genel) 9898
Makineci (Dikiş) 1947
Satış Danışmanı / Uzmanı 1636
Temizlik Görevlisi 1592
Garson (Servis Elemanı) 1428
Kasiyer 1086
Konfeksiyon İşçisi 795
Ön Muhasebeci 736
Reyon Görevlisi 671
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