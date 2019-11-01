Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli ilanlar yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında ilköğretim mezunu, lise, önlisans, lisans yada okuma yazma bilmeyenler başvuru yapabiliyorlar. Bu kapsamda 40 bin personel alımı yapılıyor. Bizde haberimizde en fazla alım yapılan kadroları derledik. 1 Kasım itibari ile eğitim düzeyinde en az okur yazar olma şartı ile 9 bin 837 beden işçisi alınacak. Satış ve pazarlama alanında 2 bin 267 satış danışmanı alınacak. Ayrıca İŞKUR Ekim ayı istihdama yönelik kurs kayıtları başladı. Eğitimlere devam eden adaylara 30-85 Tl arası ödeme yapılacak. Şuanda başvurusu devam eden iller ise; İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sinop, İstanbul, Balıkesir, Rize, Kocaeli olmaktadır.

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İŞKUR 40 BİN İLKÖĞRETİM MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPACAK

İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı Beden İşçisi alımında görülmekle birlikte bu meslek grubunda 52078açık iş ilanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sırası ile en çok alım yapılan meslek grupları ise sırası ile Beden işçisi 10019, makineci 2032, temizlik görevlisi 173 Satış Danışmanı 1650, Garson 1433, Kasiyer 1102, Konfeksiyon işçisi 807 kişi olarak yer almakta olup en çok alımın olduğu 20 meslek şu şekildedir.