İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan son ilanlarla 51 bin işçi alımı yapılacağı belirtildi. KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı ilanıyla birlikte iş arayışı olanlar ilan hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Aynı zamanda İŞKUR'da 51 bin işçi alımı ilanına göre hangi kadrolara alım yapılacağı merak ediliyor. Peki, İŞKUR 51 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanda yer alan bilgiler...
İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?
Beden İşçisi (Genel) 9898
Makineci (Dikiş) 1947
Satış Danışmanı / Uzmanı 1636
Temizlik Görevlisi 1592
Garson (Servis Elemanı) 1428
Kasiyer 1086
Konfeksiyon İşçisi 795
Ön Muhasebeci 736
Reyon Görevlisi 671
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