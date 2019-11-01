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  • 01.11.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 21:33

'da 51 bin işçi alımı ilanı duyuruldu! 51 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı

Ülkemizde yer alan kamu ve özel kuruluşların birçoğu Türkiye İş Kurumu üzerinden belirli zamanlar ilanlar yayımlıyor. Son olarak kurum üzerinden 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi. İlanların yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapma düşüncesi olan pek çok vatandaş 'da 51 bin işçi alımı ilanı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR 51 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte kadro dağılımı...

İŞKUR'da 51 bin işçi alımı ilanı duyuruldu!

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanan son ilanlarla 51 bin işçi alımı yapılacağı belirtildi. KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı ilanıyla birlikte iş arayışı olanlar ilan hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Aynı zamanda İŞKUR'da 51 bin işçi alımı ilanına göre hangi kadrolara alım yapılacağı merak ediliyor. Peki, İŞKUR 51 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanda yer alan bilgiler...

İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 9898

Makineci (Dikiş) 1947

Satış Danışmanı / Uzmanı 1636

Temizlik Görevlisi 1592

Garson (Servis Elemanı) 1428

Kasiyer 1086

Konfeksiyon İşçisi 795

Ön Muhasebeci 736

Reyon Görevlisi 671

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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