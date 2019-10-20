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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 10:06

21 Ekim yeni temizlik iş ilanları 1.533 temizlik personeli alımı yapılacak!

tarafından bugün yeni temizlik iş ilanları yayınladı. Toplamda 657 temizlik iş ilanı yayınlayan İŞKUR, Türkiye genelinde toplamda bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

İŞKUR yeni temizlik iş ilanları 1.533 temizlik personeli alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımlarına son hız devam ediyor. Totalde 657 temizlik iş ilanı açıklayan İŞKUR, Türkiye genelinde bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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isminiz isminiz

Amasyanin suluova ilcesinde yasiyorum is ariyorum temizlik isi bulasikci da olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.10.2019 11:20
Selma sultan meral Selma sultan meral

Bende çalışmak istiyorum herturlu temizlik ve yemek yaparim

Aynı Görüşte misiniz?
evet73
hayır0
cevapla 22.10.2019 08:13
Sevgi Korkmaz Sevgi Korkmaz

Temizlik işi arıyorum ve cay kahve işide olabilir bankalar da

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır2
cevapla 21.10.2019 17:31
Nuray Cengiz Nuray Cengiz

Bankada çalışmak istiyorum cay kahve 6ve 7 kişiye yemek yaparim

Aynı Görüşte misiniz?
evet41
hayır18
cevapla 20.10.2019 18:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

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