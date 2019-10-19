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() ile Türkiye İş Kurumu () arasında, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde 'Pilot İşletmelerde Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İş garantili eğitim
Ankara Sanayi Odası () ile Türkiye İş Kurumu () arasında, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde 'Pilot İşletmelerde Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü' imzalandı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Yetiştirdiğimiz insanlar bölgede yer alan fabrikalarda istihdam edilecek."dedi.

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