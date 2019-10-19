İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Ülkemizin istihdam sürecinin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunmasında önemli görev alan İŞKUR tarafından iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bu alanlarda çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'a müracaat ederek istihdam sürecini başlatabilirler. Peki, İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte 2019 İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları...

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