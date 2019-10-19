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  • 19.10.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 13:30

bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? 2019 İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları

İşe alım sürecinde etkili rol oynayan tarafından bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları gelmeye devam ediyor. Bekçi ya da güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ya da İŞKUR müdürlükleri üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Peki, İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte 2019 İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları...

Bekçi ve güvenlik görevlisi şartları neler?

İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Ülkemizin istihdam sürecinin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunmasında önemli görev alan İŞKUR tarafından iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Bu alanlarda çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'a müracaat ederek istihdam sürecini başlatabilirler. Peki, İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte 2019 İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları...

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