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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 15:53

aracılığıyla bekçi ve yapılıyor!

işe alım ilanlarına her gün yenileri ekleniyor. Bu bağlamda bekçi ve güvenlik görevlisi iş ilanları oldukça ilgi görüyor. Adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bekçi ve güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurabilir.

İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor!

Her yıl on binlerce kişiye iş umudu olan İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ise İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'da bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan adaylar İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte ilanlar hakkında merak edilen detaylar...

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Mehmet Mehmet

Bende ilk okul mezunuyum bekçilik şartları nasıl yaş sınırı var mı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 12.10.2019 01:50
Tekin kara Tekin kara

Yaş sınırı nedir acaba

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 12.10.2019 01:16
Yılmaz Yılmaz

Ben ortaokul mezunuyum bekçi olmak istiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 12.10.2019 01:09
isminiz isminiz

Yas siniri varmi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.10.2019 00:04
Gnt Gnt

Hangi şehitlere güvenlik görevlisi alımı olucak

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır8
cevapla 11.10.2019 21:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

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