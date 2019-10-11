İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor!

Her yıl on binlerce kişiye iş umudu olan İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ise İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'da bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan adaylar İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte ilanlar hakkında merak edilen detaylar...
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Bende ilk okul mezunuyum bekçilik şartları nasıl yaş sınırı var mı
Yaş sınırı nedir acaba
Ben ortaokul mezunuyum bekçi olmak istiyorum
Yas siniri varmi
Hangi şehitlere güvenlik görevlisi alımı olucak
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