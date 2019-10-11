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  • 11.10.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 10:34

1.972 başvuru şartları nedir?

personel alımlarına hızla devam ediyor. Bu bağlamda 1.972 yapılacak. Özellikle Bozok üniversitesi sağlık kültür ve spor daire başkanlığı, Yıldız teknik üniversitesi, İstanbul teknik üniversitesi ve Samsun üniversitesi olmak üzere 4 kamu kurumu toplamda 77 temizlik personeli alımı yapılacaktır. İŞKUR'un resmi internet sayfasında 11 Ekim 2019 tarihinde güncel iş ilanları yayınlandı. İlanlara göre İŞKUR tarafından çeşitli kamu ve özel kurumlara toplam 1.972 temizlik personeli alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup, online başvuru yapabilmeniz için haber içeriğinde link verilmiştir. İşte ...

İŞKUR 1.972 Temizlik personeli alımı başvuru şartları!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden özel sektör ve kamu kurumları bünyesine en az ilkokul mezunu 1.972 kişilik temizlik görevlisi alımı için başvurular kabul ediliyor. Başvuru şartları ve İŞKUR'a kayıt sayfası haberimizde… İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.

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