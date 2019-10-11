Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden özel sektör ve kamu kurumları bünyesine en az ilkokul mezunu 1.972 kişilik temizlik görevlisi alımı için başvurular kabul ediliyor. Başvuru şartları ve İŞKUR'a kayıt sayfası haberimizde… İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.

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