İŞKUR yeni personel alımlarına devam ediyor. İŞKUR 10 Ekim tarihi itibari ile binlerce personel alımı ilanı resmi internet sayfasında açıklandı. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı kısmına giriş yapmanız gerekiyor.

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