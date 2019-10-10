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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:02

11 Ekim itibari ile en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak!

en az ilkokul mezunu personel ve memur alımlarına 11 Ekim itibari ile personel ve memur alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda yeni güncel iş ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinden genelinde yer alan 10 farklı kamu kurum ve kuruluşları bünyesine, en az ilkokul mezunu alımı yapılıyor.

İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak!

İŞKUR yeni personel alımlarına devam ediyor. İŞKUR 10 Ekim tarihi itibari ile binlerce personel alımı ilanı resmi internet sayfasında açıklandı. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı kısmına giriş yapmanız gerekiyor.

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Mehmet Mehmet

Ben ilk okul mezunuyum nasıl form doldurabiliriz

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 12.10.2019 02:03
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