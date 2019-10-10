Türkiye' nin köklü üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) tarafından yapılan duyuruyla birlikte İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. İTÜ, İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alımını "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/D" maddesi ve "4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında gerçekleştirmektedir. Noter huzurundaki kura çekimine katılma hakkı kazanan adaylar, 16.10.2019 tarihinde söz konusu internet sitesinde duyurulacak. 17.10.2019 tarihinde ise kura çekimi İTÜ Stadyumu'nda "Beyoğlu 41.Noteri" huzurunda gerçekleştirilecektir.

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İTÜ Sürekli İşçi Alımı Hangi Birimler İçin Yapılacak?

İTÜ bünyesinde İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilecek sürekli işçi alımı için kadrolarda belirlenmiştir. Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle oluşturulan kadro boşluklarına istinaden önemli bir istihdam imkanı İŞKUR işbirliğiyle oluşturuluyor. Buna göre İTÜ sürekli işçi alımı için belirlen kadrolar;

3 farklı kademede olacak şekilde toplamda 55 kişilik temizlik personeli kadrosu(3+5+47 şeklinde),

3 farklı kademede olacak şekilde 10 kişilik "silahsız" güvenlik görevlisi kadrosu (6+2+2 şeklinde),

21 kişilik aşçı kadrosu,

11 kişilik bulaşıkçı kadrosu,

3 kişilik bahçıvan kadrosu,

Şeklindedir. Her İTÜ sürekli işçi kadrosu için belirlenen şartlar ise farklıdır.

İTÜ Sürekli İşçi Alımı Başvuru Şartları

İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirilecek İTÜ sürekli işçi alımı için şartlara da yapılan duyuru içerisinde yer verilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi' nin sürekli işçi alımı için başvuruda bulunmak isteyen işçi adaylarının aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. Madde 2.fıkrasındaki A bendi, "1", "4", "5", "6", "7" ve "8" numaralı alt bentlerindeki koşullara uygun olmak,

Son ilan başvuru tarihiyle birlikte 18 yaşını doldurmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak(Aşçı kadrosunda 18 yaş doldurmak yeterlidir).

Alım yapılacak işçi kadrolarında, başvuruda bulunacak kadro için ilgili bölümden mezun olunması ve talep edilen belge/sertifikaları almış olmak.

Kasten işlenen suç dolayısıyla 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınmamış olunması ve aftan faydalanmış olsa bile devlet güvenliğine karşı işlenmiş suçlardan mahkum olunmaması.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki disiplin mevzuatları kapsamında görevden ya da meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak.

2018 KPSS B Grubu sınavlarında Ön Lisans için "KPSS93 ve lisans mezunları için "KPSSP3" puan türlerinde "60 puan ve üzeri" puan almış olmak.

Bedensel ve fiziksel şekilde görevini icra etmesine engel teşkil edecek sağlık sorununun olmaması.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

İşçi kadrosuna istinaden talep edilen özel sertifika/belgelere sahip olmak ve çalışma koşullarını sağlamak.

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan işçi adayları, İTÜ sürekli işçi alımı ilanına başvurularını İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirebilecek ve sözlü sınava katılma hakkına sahip olabilecek. İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yapılacak işçi alımlarına yönelik olarak ise seçimler noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi için belirlenen aday işçi sayısı ise mevcut kadro sayısının 4 katına kadardır.

İTÜ Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Nereden Yapılacak?

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından belirlenen kadrolara iş başvurusunda bulunmak için ilanın yayınlanmasından sonra 5 gün içerisinde;

İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinden,

İŞKUR İnternet Şubesi "esube.iskur.gov.tr" web sitesindeki "İş Arayan" bölümünden "T.C. kimlik numarası" ve şifre ile İŞKUR girişi yaparak,

Şeklindeki İŞKUR kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

İTÜ Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminden sonra sözlü sınava katılmaya hak kazanan işçi adayları için herhangi bir tebligat gerçekleştirilmeyecektir. Bu yüzden de kura çekimi sonuçlarını ve sözlü sınav tarih ve yeri gibi bilgileri takibi için; İstanbul Teknik Üniversitesi' nin Personel Daire Başkanlığı kurumsal resmi internet sayfası "pdb.itü.edu.tr" sayfasındaki "Duyurular" kısmının takip edilmesi gerekiyor. KPSS puan sıralaması ile belirlenen adaylar içinde yine sözlü sınav duyuruları bu internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Noter huzurundaki kura çekimine katılma hakkı kazanan adaylar, 16.10.2019 tarihinde söz konusu internet sitesinde duyurulacak. 17.10.2019 tarihinde ise kura çekimi İTÜ Stadyumu'nda "Beyoğlu 41.Noteri" huzurunda gerçekleştirilecektir.