Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR personel ve işçi alımlarını hızlandırdı. Vatandaşlar Eylül ayı İŞKUR iş ilanlarına oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda farklı kadrolara binlerce alım yapılacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun internet şubesini kullanabilirsiniz. İŞKUR üzerinden 30 bin 128 personel alımı yapılacağı ilan edildi. Farklı iş kolları ve mesleklerde, özel ve kamu sektörünce gerçekleştirilen alımlarda 34 farklı alan alım yapılacağı ifade edildi. İlgili alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken kadro ve başvurulara ilişkin detayları haberimizde verdik. İşte İŞKUR personel alım kadroları ve başvuru şartları