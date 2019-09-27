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  • 27.09.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 14:53

Eylül ayı ! İşte ve

tarafından personel ve memur alımları tam gaz devam ediyor. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda adaylar farklı mesleklerde istihdam edilecek olup toplamda 30 bin aday görevlendirilecektir. En az okur yazar olma şartı aranan meslek gruplarında lisans bölümü mezunlarına kadar farklı eğitim seviyelerine sahip adayların başvuru yapabileceği meslek grupları bulunmaktadır. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Açılan sayfada ilgili mesleğe ulaşmak için "CTRL+F" kombinasyonunu kullanarak istenilen mesleğin adını aratarak bulmak oldukça kolaydır.

İŞKUR binlerce işçi alımı yapıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR personel ve işçi alımlarını hızlandırdı. Vatandaşlar Eylül ayı İŞKUR iş ilanlarına oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bu bağlamda farklı kadrolara binlerce alım yapılacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun internet şubesini kullanabilirsiniz. İŞKUR üzerinden 30 bin 128 personel alımı yapılacağı ilan edildi. Farklı iş kolları ve mesleklerde, özel ve kamu sektörünce gerçekleştirilen alımlarda 34 farklı alan alım yapılacağı ifade edildi. İlgili alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken kadro ve başvurulara ilişkin detayları haberimizde verdik. İşte İŞKUR personel alım kadroları ve başvuru şartları

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