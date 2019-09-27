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  • 27.09.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 12:22

alım başvuru şartları nedir? !

tarafından personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda binlerce alımı yapılacak. İŞKUR'a kaydolarak, mesleğinize ve eğitim durumunuza uygun işi kolayca bulabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun şubesini kullanabilirsiniz. Güncel yayınlanan ilanda olmak koşulu ile silahlı/silahsız 2 bin güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Vardiyalı çalışmaya müsait olan adaylar güvenlik görevlisi alımı için başvuruda bulunabilir. görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Peki İŞKUR en az ilköğretim mezunu nedir?

İŞKUR en az ilköğretim mezunu güvenlik görevlisi alacak!

İstihdam seferberliğine son hız destek veren Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilanlar ile binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Türkiye genelindeki pek çok kuruma ilköğretim mezunu olmak şartıyla güvenlik görevlisi alınacak. Sizde haber detayında yer alan güvenlik görevlisi alımları linkine tıklayarak, kendinize uygun alanda İŞKUR başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan ÖGG sınavını geçen adaylar için İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Türkiye'nin çeşitli illeri için yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanlarının genel şartları ile her kurumun kendine has bazı özel şartları bulunmaktadır. Güvenlik görevlisi nasıl olunur? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?

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