İŞKUR tarafından yayınlanan personel ve memur alımları devamlı olarak güncelleniyor. Bu anlamda İŞKUR Türkiye bütününde farklı mesleklerden binlerce personel ve memur alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu sosyal çalışma programları, işsizlik sigortası, kamu memur alımı, kurum dışı kamu işçisi alımı, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları toplum yararına programları ile girişimcilik programı eğitimi ile engelli istihdamı kapsamında alımlar için başvurular halen devam ediyor. İŞKUR e-şube portalı üzerinden açık iş ilanları sayısı açıklanmakta. Meslek gruplarında en çok istihdamlar beden işçisi kadrolarında gerçekleştirilecek. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.