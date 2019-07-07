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  • 08.07.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:19

Lise, ön lisans ve lisans... Kamuya 13 bin 145 memur ve başvuru şartları nedir?

Bir çok Bakanlıklar, Askeri Komutanlıklar bünyelerine memur alımları ve askeri personel alımları yapıyorlar. Başvuru süreci başladı! İşte detaylar. Ülkemizde bulunan kamu kurumları yada kamu kuruluşları memur personel alımlarına devam ediyorlar. İlanlara bakılırsa kamuya 13 bin 145 memur ve yapılacak. Alımlar için başvuru süreci başladı. Minimum lise mezunu olan adayların müracaat yapabileceği bu ilanlar için şartı ve KPSS şartsız alımlar mevcut. Başvuru yapacak adaylar öncelikle yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar kurumun son başvuru tarihine kadar başvurusunu tamamlayıp değerlendirmeye katılabilirler.

Kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı!

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kamuya personel ve memur alımları da hızlandı. Bu bağlamda memur ve askeri personel olmak üzere 13 bin 145 kişi alınacak. Kamuya yayımlanan ilanlara göre bir çok kamu kurumu alım yapmaktadır. 2019 yılı itibari ile kamuya alımların düşmesi ile birlikte bir çok aday ümitsizliğe düştü. Ancak hala mevcut alım ilanları bulunuyor. Özel olarak ise, 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 veya 35 yaşından büyük olmamak, En az lise mezunu olmakla birlikte ön lisans veya lisans mezunu olmaları gereklidir. Peki kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? Lise, ön lisans ve lisans ve tüm detaylar

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