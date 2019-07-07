Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kamuya personel ve memur alımları da hızlandı. Bu bağlamda memur ve askeri personel olmak üzere 13 bin 145 kişi alınacak. Kamuya yayımlanan ilanlara göre bir çok kamu kurumu alım yapmaktadır. 2019 yılı itibari ile kamuya alımların düşmesi ile birlikte bir çok aday ümitsizliğe düştü. Ancak hala mevcut alım ilanları bulunuyor. Özel olarak ise, 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 veya 35 yaşından büyük olmamak, En az lise mezunu olmakla birlikte ön lisans veya lisans mezunu olmaları gereklidir. Peki kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı başvuru şartları nedir? Lise, ön lisans ve lisans ve tüm detaylar