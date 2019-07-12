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  • 12.07.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 18:49

ne zaman başlıyor? ne zaman açıklanır?

başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Kura sonuçları ise İŞKUR'un resmi sitesinden 4 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Öğrenciler bu nedenle şimdi İŞKUR ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, İŞKUR ne zaman açıklanır?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlıyor?

Yakın bir zamanda İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura çekiliş tamamlanmıştı. Tatili faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ile birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplumsal fayda sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı'na katılmaya hak kazanan öğrenciler kura ile seçildi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı olacak.

Bakan Selçuk, Temmuz, Sosyal Çalışma Programlarının Ağustos ve Eylül aylarında 3 aylık süreceğini belirtti. Program sürecinde öğrencilerin kendilerine de vakit ayırabilmeleri açısından öğrenciler haftada 3 gün çalışacaklar.

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