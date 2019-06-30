İŞKUR üzerinden farklı firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapılacaktır. Burada önemle belirtmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Bekçi alımları ile karıştırılıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bekçi alımı işlerine Polis Akademisi bakıyor. Buradaki ilan İŞKUR tarafından çıkmış bir ilan olup ilanda firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere olarak belirtilmiştir.
İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı yapıyor! İşte şartlar
Bekçi adayları, bu yazımda sizlere İŞKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapıyor. İşte bekçi alım şartları hakkında bilgiler veriyoruz. sizlerden bu konuda çok mesaj gelmeye başladı. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor.
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