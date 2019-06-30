Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 01.07.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 10:10

KPSS şartsız yeni bekçi alımı yapıyor! İşte şartlar

Bekçi adayları, bu yazımda sizlere bekçi alımı yapıyor. İşte bekçi alım şartları hakkında bilgiler veriyoruz. sizlerden bu konuda çok mesaj gelmeye başladı. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor.

İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı yapıyor

İŞKUR üzerinden farklı firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapılacaktır. Burada önemle belirtmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Bekçi alımları ile karıştırılıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bekçi alımı işlerine Polis Akademisi bakıyor. Buradaki ilan İŞKUR tarafından çıkmış bir ilan olup ilanda firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere olarak belirtilmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı yapıyor! İşte şartlar
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri