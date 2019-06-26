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  • 26.06.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 21:21

2019 yapılacak? neler?

Bekçilik sınavının hangi tarihte yapılacağı sınava girecek adaylar tarafından büyük bir önemle araştırılıyor. Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar " yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nelerdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Adaylar tarafından merakla beklenen 2019 yılı bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Bekçi olmak isteyen adaylar Nisan ayı içerisinde başvurularını tamamlamıştı. Sağlık kontrollerinden geçenler şimdi büyük bir merakla Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte bekçilik sınavı konuları...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.

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