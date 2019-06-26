Adaylar tarafından merakla beklenen 2019 yılı bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Bekçi olmak isteyen adaylar Nisan ayı içerisinde başvurularını tamamlamıştı. Sağlık kontrollerinden geçenler şimdi büyük bir merakla Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte bekçilik sınavı konuları...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.