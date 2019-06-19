Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçi adayları Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekleyerek, internet üzerinde sınav tarihini araştırıyor. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için heyecan içinde olan adaylar, geçtiğimiz günlerde ön sağlık kontrolünden geçtiler. Şimdi ise sıra yazılı sınavda. Peki, bekçilik sınav tarihi belli oldu mu? 2019 Polis Akademisi bekçilik yazılı sınavı ne zaman olacak? İşte 2019 bekçi alımı ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından bekçi alımı yazılı sınav tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde yapılan bekçi alımlarında sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasının ardından 3 ay sonra gerçekleştirilmişti. Buna göre, 2019 bekçi alımı için yazılı sınaıvn 2019 Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.