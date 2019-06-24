Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte 2019 yılı bekçi alımı için sınav tarihi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan yazılı sınava hazırlanan adaylar, örnek soruları görüntülemek istiyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı örnek sorular nasıl? İşte 2019 bekçilik sınav tarihi...

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BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.

Bekçilik yazılı sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.