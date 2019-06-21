İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alacak? En az ilkokul mezunu... Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından yeni bekçi alımı için iş ilanları yayınlandı. Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılıyor. Bekçi alımı başvuru şartlar arasında sınavsız en az ilköğretim mezunu, Engelli kadrosu hariç olmak üzere sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olma şartı aranıyor. Bekçi alım ilanı başvurusu başlamış olup 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam etmektedir. Peki hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alacak? En az ilkokul mezunu...
İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı yapılacak. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekmektedir. Bunun yanında engelli kadroları hariç sağlık problemi bulunmayan, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. Peki 2019 İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alımı yapacak?
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