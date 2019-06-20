Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında heyecan devam ediyor. Son zamanların ilgi gören mesleği olan bekçilik için başvuru yapan adaylar, son olarak ön sağlık kontrolü aşamasından geçti. Bekçi adaylarının uzun süredir hazırlandıkları yazılı sınav için araştırmalar sürüyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2019 EGM Polis Akademisi bekçi alımı yazılı sınav tarihi belli oldu mu? İşte 2019 bekçilik yazılı sınavı ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik yazılı sınav tarihi henüz belli olmadı. Ancak, bir önceki bekçi alımı yazılı sınavı, başvuruların tamamlanmasının ardından yaklaşık üç ay sonra uygulanmıştı. Buna göre, 2019 bekçi alımı yazılı sınavının haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.