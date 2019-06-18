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  • 18.06.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 16:31

Bekçilik sınavı için o tarih dikkat çekiyor! 2019 yapılacak?

yapılacak? Ön sağlık kontrolünden geçen adaylar bu soruya yanıt arıyor. Bekçi olabilme umuduyla başvurularını yapan adaylardan ön sağlık kontrolünü geçenler yazılı sınava katılacaklar. Sınavın nasıl olacağı belli olurken, hangi tarihte gerçekleştirilceği merak konusu. Peki, 2019 yapılacak?

Heyecanla bekleniyor! Tarih belli oldu mu?

Bekçilik sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurusu alınan bekçilik sınavının hangi tarihte yapılacağı adayların gündeminde. Sınava hazırlıklarını sürdüren bekçi adayları, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Öte yandan yazılı sınavın detayları belli oldu. Peki, 2019 bekçilik yazılı sınavı ne zaman? İşte dikkat çeken o tarih...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019 bekçi alımı için gerçekleştirilecek yazılı sınavın tarihi henüz belli olmadı. Ancak, geçtiğimiz dönemlerde yapılan bekçi alımlarında sınav, başvuruların tamamlanmasının ardından 3 ay sonra gerçekleştirilmişti. Buna göre, 2019 bekçi alımı yazılı sınavının 2019 Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

2018 BEKÇİLİK YAZILI SINAV SORULARI

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