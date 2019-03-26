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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 09:05

Bağkur emekli ı kimler alacak, hesaplama nasıl yapılır - aile yardımı ödemesi ne kadar?

Türkiye'deki milyonlarca emekli, , ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebiliyor. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündeme geldi. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen ının memur emeklilerine de ödenmesini istiyor. Marttaki 'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek. . Peki emekliye aile yardımı nasıl hesaplanacak? Hangi emekli ne kadar alacak? Tüm gelişmeler haberimizde..

Milyonlarca emekli memurlara verilen aile yardımının kendilerine de verilmesini bekliyor. Bu bağlamda KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Emekli maaşı aile yardımı kabul edilirse, emekliler aylık 344 lira ek gelire ulaşacak. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira alıyor. Peki aile yardımı hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar

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&#246;mer ömer

biz hizmetlilere lisans mezunlarına da kadro istiyoruz

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cevapla 25.03.2019 14:19
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