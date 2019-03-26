Milyonlarca emekli memurlara verilen aile yardımının kendilerine de verilmesini bekliyor. Bu bağlamda KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Emekli maaşı aile yardımı kabul edilirse, emekliler aylık 344 lira ek gelire ulaşacak. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira alıyor. Peki aile yardımı hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar