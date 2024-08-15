PTT PERSONEL ALIMI: 2024 PTT personel alımı hangi tarihte, başvuru şartları neler, nereden başvurulur? İşte kadrolar

PTT Personel Alımı Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?
PTT, personel alımı süreçlerinde başvuruları genellikle resmi internet sitesi üzerinden kabul etmektedir. Başvuru yapacak adaylar, PTT'nin belirlediği şartları karşılamaları halinde kurum tarafından düzenlenen sınav veya mülakatlara katılabilirler. Başarı sağlandığında ise adaylar, belirlenen kadrolara atanabilirler.
2024 yılı PTT personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.
Başvurular sırasında adayların dikkat etmesi gereken adımlar şu şekildedir:
Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Başvuru: Adaylar, başvuru işlemlerini PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru sayfasında, adaylar tek bir alan seçimi yapabilir ve bu alanda kazandıkları puanlara göre değerlendirilirler.
Sınav Ücreti Ödeme: Sınav başvurusunda bulunan adaylar, sınav ücretini Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.
PTT Personel Alımı İçin Genel Başvuru Şartları
PTT, personel alımlarında belirli genel ve özel şartlar aramaktadır. Henüz 2024 yılı için özel başvuru şartları açıklanmamış olsa da, genel başvuru şartları genellikle şu şekildedir:
Türk Vatandaşı Olmak: PTT personel alımlarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranır.
Yaş Şartı: Adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayı itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Adayların, kamu haklarından yasaklı olmaması şarttır.
Sabıka Kaydı: Adaylar, belirli suçlardan mahkûm olmamış olmalıdır. Bu suçlar arasında devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet gibi ağır suçlar yer alır.
Sağlık Durumu: Adayların, yurtiçinde ve yurtdışında sürekli görev yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamalıdır.