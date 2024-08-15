PTT PERSONEL ALIMI: 2024 PTT personel alımı hangi tarihte, başvuru şartları neler, nereden başvurulur? İşte kadrolar

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2024 yılında PTT'de çalışmak isteyenler için büyük fırsat kapıda. PTT, personel alımlarıyla ilgili başvuru şartları ve tarihler için geri sayım başladı. Başvuruların nereden ve nasıl yapılacağına dair ayrıntılar, PTT tarafından kısa süre içinde duyurulacak.

PTT, 2024 yılı için personel alımı yapacağını duyurdu ve başvuru süreci hakkında detaylar belli olmaya başladı. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda kariyer yapmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve kadroları yakından takip ediyor. Başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirmeler PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için süreç yakında başlıyor.