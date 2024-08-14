KPSS Şartı Olmadan İŞKUR Üzerinden Belediye İşçi Alımları: Güvenlik, Büro Memuru, Temizlik, Şoför ve Mühendis Kadroları İçin Başvuru Detayları

Personel Alımı Yapılacak İller
İşte belediyelerin personel alımı yapacağı iller:
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Bolu, Sivas, Kırıkkale, Tekirdağ, Ardahan, Karabük, Amasya, Manisa, Ordu, Kocaeli, Erzurum, Edirne, Bilecik, Mersin, Trabzon, Çorum, Niğde, Kütahya, Adana, Denizli, Tokat, Balıkesir, Kastamonu, Van, Yalova, Muş, Samsun, Diyarbakır.
Başvuru Tarihleri ve Süreci
Adaylar, belediyelerin resmi web siteleri üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru süreci genellikle ilan edilen tarihler arasında gerçekleşir ve adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları için ilgili belediyelerin internet siteleri ya da yerel basını takip etmeleri önerilir.