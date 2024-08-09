Ağustos ayı KPSS’li, KPSS şartsız kamuya yüzlerce memur ve personel alımı! PTT, PA Bekçi, MEB ve GSB personel alımı başvuru şartları

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Ağustos ayında, KPSS şartı aranan ve aranmayan çeşitli pozisyonlar için kamu sektörü geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, PTT, PA Bekçi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde yüzlerce kişiye istihdam şansı sunacak. Başvuru koşulları ve detayları makalemizde bulabilirsiniz.

Ağustos ayında, kamu sektöründe geniş çapta personel alımı yapılacak. İlkokul mezunlarından başlayarak çeşitli eğitim seviyelerine yönelik, KPSS şartı olan veya olmayan çok sayıda memur alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar; Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler ve çeşitli kurumlar tarafından yapılacak olup, adaylar için büyük bir istihdam kapısı aralanıyor.