KPSS şartı yok - Sınav yok! İŞKUR en az 33 bin TL maaşla iş başı yaptıracak! İşte ilanlar...

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İŞKUR, KPSS şartı olmadan beden işçisi ve hastane temizlik personeli pozisyonlarına alım yapacağını duyurdu. Bu fırsat, kamu sektöründe çalışmak isteyenlere yüksek maaşlı ve kaliteli iş imkanları sunuyor. Başvuru detayları ve gerekli koşullar haberimizde.

İŞKUR tarafından yapılan son duyuruya göre, sınav ya da KPSS şartı olmaksızın kamu sektöründe beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi olarak çalışmak üzere personel alımı yapılacak. Sunulan bu istihdam olanakları, yüksek maaş avantajlarıyla birlikte birçok kişiye kaliteli bir iş ortamı sağlayacak. İlgili başvuru şartları ve diğer tüm ayrıntılar makalemizde bulabilirsiniz.