KPSS şartı yok - Sınav yok! İŞKUR en az 33 bin TL maaşla iş başı yaptıracak! İşte ilanlar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 08-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında KPSS şartı olmaksızın ve sınav gerektirmeyen beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda kamu ve özel sektörde istihdam olanağı sunuyor. İŞKUR, geniş iş olanakları ile iş arayan vatandaşlara cazip fırsatlar sağlıyor.
İŞKUR, beden işçisi ve hastane temizlik görevlisi pozisyonları için en az 33.000 TL maaş teklifi ile dikkat çekiyor. Bu pozisyonlar için başvuru koşulları arasında yaş ve eğitim durumu gibi kriterler bulunmakta, ancak KPSS puanı veya sınav şartı aranmıyor.
Başvuru Süreci ve Koşulları
Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler. Bu süreçte adaylar sınav stresi olmadan, geniş bir yelpazede iş bulma imkanına sahip olacaklar. İŞKUR, çeşitli sektörlerdeki işverenlerle iş birliği yaparak, adaylara geniş istihdam fırsatları sunuyor.
Detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un internet sitesindeki ilanlar incelenebilir. Bu fırsat, özellikle sınav süreçlerine girmek istemeyen veya bu süreçlere zaman ayıramayan adaylar için büyük bir kolaylık sağlamakta.
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