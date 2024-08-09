Kızılay’da KPSS Gerekmeksizin Çalışma Fırsatı: İşte Kızılay İşçi Alımı Başvuru Şartları Ve Kadrolar

Başvuru Nasıl Yapılacak?
Kızılay kariyer sayfası, https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs ve Kariyer.net üzerinden yapılabilecek başvurular için, https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=k%C4%B1z%C4%B1lay adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
İşte belirtilen tarihlerde ve şehirlerde yayımlanan pozisyonların sıralı listesi:
Müfettiş Yardımcısı Sınavı (MY-2024) - Ankara, 22 Temmuz 2024
Doktor (DRKHGM23-2) - Türkiye Geneli, 26 Haziran 2024
Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı (Bİ-2024) - İstanbul, 24 Temmuz 2024
Bakım ve Rehabilitasyon Uzmanı - 2024 - Ankara, 29 Temmuz 2024
Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Yetkilisi - 2024 - Ankara, 29 Temmuz 2024
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Sağlık A.Ş.) (AU110124) - Avrupa / İstanbul / Kağıthane
Psikolog (TTGP - PSİKOLOG) - İhtiyaç illeri (ilan metni içinde belirtilmiştir), 30 Temmuz 2024
Eğitim Sorumlusu (TTGP - EGTS-2024) - Kilis, Kocaeli, Adıyaman, 30 Temmuz 2024
Sosyal Hizmet Uzmanı (TTGP - SHU2024) - İhtiyaç illeri (ilan metni içinde belirtilmiştir), 30 Temmuz 2024
Tercüman (TTGP - TERCÜMAN 2024) - Adana, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Malatya, Hatay, 30 Temmuz 2024
Sosyal Çalışmacı (TTGP - SYLÇMCI 2024) - Bursa, Kilis, 30 Temmuz 2024
Satın Alma Sorumlusu (TTGP - STNALMA2024) - Hatay / Reyhanlı - Hatay / İskenderun, 30 Temmuz 2024
Acil Tıbbi Müdahale Ekipleri Uzmanı - 2024 - 1 Ağustos 2024
Bu pozisyonlar için belirtilen tarihlerde ve yerlerde başvurular alınacaktır.
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