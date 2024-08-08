Emekliye promosyon ödemesi iki katına çıktı! SGK açıkladı: 81 ilde 5 bin 500 üzerinde firmayla indirim anlaşması imzalandı

ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERDE YÜZDE 15 İNDİRİM

Emeklilere, şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim sağlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği kapsamında emeklilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmaları imkanı getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş'e bağlı Tes-İş'te yüzde 30, Türk Metal'de yüzde 40, Koop-İş'te yüzde 30 indirim sağlandı. "Emekli" banka ve kredi kartı uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili 16 bankayla işbirliği protokolleri imzalandı. Bu kartlarla emeklilerin kendilerine özel tanımlanan indirim ve ayrıcalıklardan faydalanabileceği belirtildi. Emekliye özel banka/kredi kart ile ilgili hususlar tüm bankalarla görüşüldü, bazı özel ve kamu bankalarıyla önceden emekli olanlara mevcut kartları üzerinden, yeni emekli olanlara ise özel tasarımlı emekli kart üzerinden indirimlerin yansıtılması konusunda mutabakata varıldı. Tasarlanan kartlarda Türkiye Yüzyılı logosu ve Emekliler Yılı logosuna yer verileceği, bu kartlara giyim, sağlık, market gibi temel ihtiyaçlarda özel indirimler yapılacağı bildirildi.

2024 Emekliler Yılı kapsamında emeklilere özel indirim, ayrıcalık, fırsat ve kampanyalar sağlamak amacıyla SGK, TROY ile işbirliğine gitti. SGK ile TROY arasında 12 Haziran 2024 tarihinde karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle TROY'un, emeklilerden TROY logolu Banka/Kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanlarını sağlayacağı ifade edildi. YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında, Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. yaş üniversitelerinin yaygınlaştırılacağı bildirildi. 3. yaş üniversitelerinin emeklilere "Emeklilik" döneminin bir bitiş noktası olmadığını göstererek aksine hayat boyu devam eden bir öğrenme kurgusuyla yeni bir başlangıç sağlayan akademik bir eğitim modeli sunduğu, bu kapsamda SGK il müdürlüklerinin 41 üniversiteyle protokol imzaladığı kaydedildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN