SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

En az 27.150 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! İŞKUR 16-31 Temmuz 2024 güncel iş ilanları

Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen ve KPSS puanı olmayan veya düşük olan vatandaşlar için sevindirici haberler var. İŞKUR, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede KPSS şartı olmadan temizlik görevlisi alımı yapıyor. Özel sektörün yanı sıra dönemsel olarak kamu kurumlarının da personel alım ilanları yayımlanabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:43 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 10:43
En az 27.150 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! İŞKUR 16-31 Temmuz 2024 güncel iş ilanları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından temizlik görevlisi pozisyonları için KPSS şartı olmaksızın yapılan personel alımları, geniş bir aday yelpazesine iş imkanı sunarak önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Bu alımlar, özellikle KPSS sınavına girmemiş ve sınavsız iş arayan bireyler için cazip bir alternatif haline gelmiştir. Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreçleri, koşullar ve diğer önemli detaylar bu haberimizde yer almakta. Adayların, başvuracakları pozisyonlar için belirlenen özel şartlar ve genel nitelikler konusunda kendilerini iyi değerlendirmeleri ve uygunluklarını kontrol etmeleri önem taşımaktadır. İş arayanlar için kapılarını aralayan bu fırsatları değerlendirme zamanı! İşte sınavsız olarak hastane temizlik görevlisi olabilmek için gerekli başvuru şartları ve detaylar...

Temizlik Görevlisi Alım İlanları: Kimler Başvurabilir?

İŞKUR tarafından yayımlanan temizlik görevlisi alım ilanlarına başvurmak için belirli kriterleri taşımanız gerekmektedir. İşte başvuru şartları:

Eğitim Durumu: Temizlik görevlisi alımlarında genellikle ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır.

En az 22.666 TL maaşla KPSS şartsız, sınavsız beden işçisi, hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 8-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanlarıEn az 22.666 TL maaşla KPSS şartsız, sınavsız beden işçisi, hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 8-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları
En az 22.666 TL maaşla KPSS şartsız, sınavsız beden işçisi, hastane temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 8-31 Temmuz 2024 İŞKUR güncel iş ilanları
İŞKUR KPSS şartsız ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları... 9-14 Temmuz bekçi alımı başvurusuİŞKUR KPSS şartsız ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları... 9-14 Temmuz bekçi alımı başvurusu
İŞKUR KPSS şartsız ikamet yaş şartsız Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları... 9-14 Temmuz bekçi alımı başvurusu
B sınıfı ehliyeti olanlara büyük fırsat! 39.250 TL maaş verilecek: İşte başvuru şartlarıB sınıfı ehliyeti olanlara büyük fırsat! 39.250 TL maaş verilecek: İşte başvuru şartları
B sınıfı ehliyeti olanlara büyük fırsat! 39.250 TL maaş verilecek: İşte başvuru şartları
Başvurular online! İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?Başvurular online! İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?
Başvurular online! İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?

Yaş: İlanlarda belirtilen yaş aralığında olmak gereklidir.

Deneyim: Deneyim şartı, ilanlara göre değişiklik gösterebilir. Bazı ilanlarda deneyim aranırken, bazı ilanlarda deneyimsiz adaylar da kabul edilmektedir.

Sağlık Durumu: Temizlik görevlisi olarak çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. İlanların detayları ve son başvuru tarihleri, İŞKUR'un ilan sayfasında belirtilmektedir. Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

Güncel İlanları Takip Edin: İlanlar sürekli güncellenmektedir, bu nedenle başvurmak istediğiniz ilanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Gerekli Belgeler: Başvurular için gerekli olan belgeleri önceden hazırlamalı ve başvuru sırasında sisteme yüklemelisiniz.

Üyelik Girişi: İŞKUR'un ilanlarına başvurabilmek için sisteme üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Türkiye Genelinde Temizlik Görevlisi Alım İlanları

Şu an Türkiye genelinde birçok il ve ilçede KPSS'siz temizlik görevlisi alımı yapılmaktadır. İşte bazı ilanlar ve detayları:

Muğla / Fethiye: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.

İstanbul / Küçükçekmece: Özel sektörde, hastanede çalışacak 3 temizlik görevlisi alımı.

Muğla / Bodrum: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.

Mersin / Yenişehir: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.

İstanbul / Bahçelievler: Özel sektörde, hastanede çalışacak 7 temizlik görevlisi alımı.

Denizli / Pamukkale: Özel sektörde, hastanede çalışacak 5 temizlik görevlisi alımı.

Adana / Çukurova: Özel sektörde, hastanede çalışacak 2 temizlik görevlisi alımı.

Kayseri / Melikgazi: Özel sektörde, hastanede çalışacak 3 temizlik görevlisi alımı.

İstanbul / Esenler: Özel sektörde, hastanede çalışacak 2 temizlik görevlisi alımı.

İzmir / Çiğli: Özel sektörde, hastanede çalışacak 25 temizlik görevlisi alımı.

Ankara / Çankaya: Özel sektörde, hastanede çalışacak 1 temizlik görevlisi alımı.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

Başvuru Tarihlerini Kaçırmayın: İlanların son başvuru tarihlerini takip edin ve başvurunuzu zamanında tamamlayın.

Doğru Bilgi Verin: Başvuruda bulunurken verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasına özen gösterin.

Belgelerinizi Hazırlayın: Başvuru sırasında gerekli belgeleri önceden hazırlayın ve sisteme yükleyin.

İŞKUR Üzerinden İlanlara Nasıl Başvurulur?

İŞKUR üzerinden ilanlara başvurmak oldukça basittir. İzlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

İŞKUR'a Kayıt Olun: İlk olarak İŞKUR'un internet sitesine kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemi oldukça basit ve hızlıdır.

İlanları İnceleyin: Kayıt olduktan sonra, İŞKUR'un ilan sayfasına giderek uygun ilanları inceleyebilirsiniz. İlanları filtreleyerek aradığınız kriterlere uygun olanları bulabilirsiniz.

HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan’a 3 alternatif sunuldu! Masadaki en güçlü senaryo belli oldu! İşte SSK, Bağ-Kur’lunun ek zamlı Temmuz maaş tablosu
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Emeklilere zamlı ödemeler başlıyor! Hesaba neler yatırılacak? Ek artış ne zaman verilecek?
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...
İzmir’de 2 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti | Korkunç olayda yeni gelişme! Kablo 3 ay önce de açıktaymış
Arda Güler’in sevgilisiyle Bodrum’da görüldü! Görenler telefonuna sarıldı
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Savaş sözleri yankılandı! Gözyaşlarına hakim olamadı! Beklenmedik hamle
SON DAKİKA