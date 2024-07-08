Başvurular online! İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?

Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/bilgi-teknolojileri-teknisyeni-2024DHT7
Güncel İş Bankası Personel Alımları
İş Bankası, 2024 yılı için personel alımları kapsamında çeşitli pozisyonlar için ilanlar yayımlamıştır. Türkiye genelinde yapılacak bu alımlarda yüksek maaş ile çeşitli kadrolarda personel istihdamı sağlanacaktır. İş Bankası, İstanbul'da memur alımı, bilgi teknolojileri teknisyeni, siber güvenlik uzmanı ve Ege Bölgesi'nde engelli kadrosunda operasyon destek elemanı alımı yapacaktır.
Personel Alımları ve Şartlar
İş Bankası personel alımı başvuru süreci başlamış olup, başvuracak adayların karşılaması gereken genel nitelikler şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- İyi seviyede İngilizce biliyor olmak.
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya askerlik ile ilgisi olmamak.
- Daha önce İş Bankası tarafından yapılan ilgili kadronun sınavlarına katılıp mülakat aşamasında elenmemiş olmak.
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.
- Herhangi bir kurum veya kuruluşta mecburi hizmet yükümlülüğü olmamak.
- En az lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak.
Siber Güvenlik Uzmanı Şartları
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik alanlarındaki bölümlerinden mezun olmak.
- 15 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (15 Haziran 1994 sonrası doğumlular başvurabilir).
- Bilgi güvenliği, veri güvenliği, siber istihbarat, siber tehdit avı, sızma testleri ve zafiyet tespiti gibi alanlarda en az 3 yıl deneyimli olmak.
- Çok iyi derecede İngilizce bilmek.
- Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 15 Haziran 2025 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.
- Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
- Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
- Affa uğranmış olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
- İş Bankası'nın yaptığı sistem uzmanı değerlendirme merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan sistem uzmanı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.
Başvuru Süreci ve Tarihleri
İş Bankası personel alımı başvuruları sadece internet üzerinden yapılacak olup, ilanın yayımlanma tarihi itibarıyla başlamış olan başvurular son başvuru tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Başvuracak adayların mutlaka belirtilen şartları sağlamaları gereklidir.
Başvuru Adresi: ik.isbank.com.tr/
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