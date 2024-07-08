Başvurular online! İş Bankası KPSS şartı olmadan en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı ve şartları nelerdir?

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İş Bankası, 2024 yılı personel alımları kapsamında çeşitli şehirlerde ve pozisyonlarda yeni memur ve teknisyen alımları yapacağını duyurdu. Özellikle Ankara'daki memur alımları dikkat çekerken, İstanbul ve İzmir'de de çeşitli teknisyen pozisyonları için ilanlar yayımlandı. Bu haberimizde İş Bankası'nın duyurduğu ilanları, başvuru şartlarını ve süreci detaylarıyla ele alacağız.