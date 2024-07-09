Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu? 2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! 41.300 TL maaşla...

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2024 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağına dair heyecanla beklenen haber nihayet geldi. Pek çok adayın merakla beklediği bu alım, özellikle güvenlik hizmetlerine katılmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bekçi alımı başvuruları, Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri ve başvuru formu yayınlandığında adayların belirtilen tarihler arasında formu doldurarak ve gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru süreci, sınavlar ve mülakatlar hakkında daha fazla bilgi almak için Polis Akademisi'nin resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

2024 YILI BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI? 2024 yılı bekçi alımı için oldukça fazla talep geliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama izni kararına göre henüz bir karar alınmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü her yıl alım yapmaya devam ediyor. 2023 yılında 1250 bekçi alındı. 2024 yılında ise 10 binin üzerinde bekçi alımı yapılması bekleniyor.