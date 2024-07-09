Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu? 2024 EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı! 41.300 TL maaşla...

2024 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağına dair heyecanla beklenen haber nihayet geldi. Pek çok adayın merakla beklediği bu alım, özellikle güvenlik hizmetlerine katılmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bekçi alımı başvuruları, Polis Akademisi'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri ve başvuru formu yayınlandığında adayların belirtilen tarihler arasında formu doldurarak ve gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru süreci, sınavlar ve mülakatlar hakkında daha fazla bilgi almak için Polis Akademisi'nin resmi duyurularını takip etmek önemlidir.