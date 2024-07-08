B sınıfı ehliyeti olanlara büyük fırsat! 39.250 TL maaş verilecek: İşte başvuru şartları

Son olarak kamuoyuna açıklanan ilan metni, Siirt'in Baykan ilçesinde yer alan Atabağı Belediye Başkanlığı'nın, Devlet Memurları Kanunu'na uygun olarak boş pozisyonlar için kamu personeli temin edeceğini duyurdu.

İlan Detayları

Atabağı Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, boş kadrolar için atamalar, Mahalli İdareler İlk Defa Atanacaklar Yönetmeliği'ne göre yapılacak. Adaylardan inşaat sektöründe öğrenim görmüş olmaları, yani inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi dallarından birinden mezun olmaları beklenmektedir.